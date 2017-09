Foto: Matija Nastasic (Schalke), über dts Nachrichtenagentur

Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen haben sich am 7. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 1:1 unentschieden getrennt. Die Gäste aus Leverkusen kontrollierten den Beginn der Partie, doch nach gut 20 Minuten fand Schalke mehr Zugriff. In der 34. Minute brachte Leon Goretzka die Gastgeber dann in Führung.

Auch nach der Pause kam Schalke zu guten Gelegenheiten, doch in der 61. Minute traf Leon Bailey zum Ausgleich. In der 70. Minute zappelte der Ball erneut im Schalker Netz, der Treffer zählte jedoch nicht, da Lucas Alario im Abseits stand.