Ingolstadt (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Ingolstadt hat am 9. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 3:0 gegen den SV Darmstadt gewonnen. Beide Teams taten sich zu Beginn der Partie schwer, schließlich konnten sich die Ingolstädter jedoch einige Chancen erarbeiten. In der 31. Minute verwandelte Stefan Kutschke dann einen Foulelfmeter für die Gastgeber.

Auch nach der Pause kam Ingolstadt zu Chancen, in der 61. Minute traf Sonny Kittel dann zum 2:0, in der 79. Minute legte Thomas Pledl nach. Unterdessen gewann der 1. FC Kaiserslautern ebenfalls mit 3:0 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth.