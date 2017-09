Foto: Andrea Nahles, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Fraktionschefs der Linken im Bundestag, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, haben positiv auf das Kooperationsangebot der neuen SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles reagiert: “Die Linke schließt eine Kooperation mit der SPD im Bundestag nicht aus. Und wir können Frau Nahles beruhigen: Wir pflegen kein Anti-SPD-Dogma”, sagte Wagenknecht dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. Es gehe allein darum, eine soziale Alternative in Deutschland durchzusetzen, so Wagenknecht.

“Wir finden gut, dass die SPD-Fraktionsvorsitzende an ihre Partei appelliert zu `lernen den Kapitalismus zu verstehen‘ und die eigene Politik kritisch in Frage zu stellen.” Die Linke wünsche sich, “zukünftig einen glaubwürdigeren Partner im Kampf für eine soziale Wende” zu haben. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte: “Wir freuen uns, dass sich die SPD endlich aus der Umklammerung der Union lösen will, wir werden sie aber an ihren Taten nicht an Worten messen.” Nahles hatte dem Nachrichtenmagazin “Der Spiegel” gesagt: “Wir haben jetzt vier Jahre in der Opposition vor uns, und wir müssen uns über unsere gemeinsame Verantwortung für unsere Demokratie auf die eine oder andere Weise verständigen. Dazu bin ich bereit.” Ihre eigene Partei und Fraktion forderte Nahles auf, nach der Wahlniederlage programmatisch fundamental neue Wege zu gehen und künftig auch eine deutliche Kapitalismuskritik nicht zu scheuen.