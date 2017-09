Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.828,86 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen die Papiere von Bayer.

Der Pharma- und Agrochemiekonzern hatte zuvor mit einem Aktienverkauf an seiner einstigen Kunststoff-Sparte Covestro einen Milliardenbetrag eingestrichen und damit die Kontrolle über das Unternehmen abgegeben. Der Dow verzeichnete unterdessen kaum Veränderungen. Am Nachmittag wurde der Index mit 22.362,26 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,08 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1816 US-Dollar (+0,27 Prozent). Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.284,12 US-Dollar gezahlt (-0,29 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,94 Euro pro Gramm.