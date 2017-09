Foto: Mann mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Schlagersängerin Andrea Berg steht mit ihrem Album “25 Jahre Abenteuer Leben” weiterhin an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Der Rapper Mert kommt mit “Kunde ist König” auf den Silberplatz.

Helene Fischer komplettiert mit ihrem selbstbetitelten Album das Podium. In den Single-Charts steht der Song “Señorita” von Kay One feat. Pietro Lombardi weiter an der Spitze. “rockstar” von Post Malone feat. 21 Savage kommt auf Rang zwei, das schwedische DJ-Duo Axwell Ingrosso (“More Than You Know”) holt Bronze. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.