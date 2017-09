Foto: SPD auf Stimmzettel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner fordert eine umfassende Aufarbeitung des SPD-Wahlergebnisses. “Das Präsidium und der Parteivorstand haben sehr offen und ausführlich über das wirklich bittere Ergebnis der Wahl beraten”, sagte Stegner der “Heilbronner Stimme” (Freitag). “Wir haben das so gemacht, wie wir auch den Wahlkampf geführt haben: Zukunftsorientiert und in großer Geschlossenheit. Denn eines ist nach dem desaströsen Abschneiden der SPD klar: Wir dürfen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen”, so der SPD-Politiker.

“Eine so herbe Niederlage braucht eine umfassende Aufarbeitung. Die Niederlagen von 2009 und 2013 haben wir nicht ausreichend aufgearbeitet. Diesen Fehler dürfen wir nicht wiederholen.” Stegner begrüßte die Entscheidung für Andrea Nahles als neue Fraktionschefin. “Unsere Aufgabe wird es in den nächsten Jahren sein, ordentliche und konstruktive Oppositionsarbeit für das Land zu machen. Ich bin sicher: Andrea Nahles ist genau die richtige, um die Bundestagsfraktion in dieser schwierigen Situation zu führen.”