Berlin (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Donald Trump hat Angela Merkel zum Ergebnis der Bundestagswahl und zum erneuten Regierungsauftrag gratuliert. Merkel und Trump hätten am Donnerstagnachmittag ein Telefonat geführt, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Abend mit. Zuvor war von vielen politischen Kommentatoren bemerkt worden, dass die Gratulation des US-Präsidenten ungewöhnlicherweise für Tage ausgeblieben sei – im Gegensatz zu vielen anderen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt.

Im Mittelpunkt des Telefonats am Donnerstag standen jedoch ohnehin andere Themen: Die Krise in Nordkorea und das Nuklearabkommen mit dem Iran. Mehr als oberflächliches Geplänkel wurde aus dem Gespräch jedoch nicht bekannt. So hätten Merkel und Trump darin übereingestimmt, dass der diplomatische und wirtschaftliche Druck auf Nordkorea intensiviert werden müsse, hieß es.