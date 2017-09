Foto: Niedersächsischer Landtag, über dts Nachrichtenagentur

Hannover (dts Nachrichtenagentur) – Vor der Landtagswahl in Niedersachsen liegt die CDU in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap nur noch knapp vor der SPD. Laut der Befragung im Auftrag des NDR kommt die CDU aktuell auf 35 Prozent – zwei Prozentpunkte weniger als Anfang September. Die SPD verbessert sich auf 34 Prozent, ein Plus von zwei Prozentpunkten.

Die Grünen verlieren einen Prozentpunkt und liegen nun bei neun Prozent, die FDP hingegen legt zwei Prozentpunkte zu und kommt derzeit auf acht Prozent. Die AfD fällt auf sechs Prozent (minus ein Prozentpunkt), die Linke hält sich unverändert bei fünf Prozent. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) läge im Fall einer Direktwahl mit jetzt 48 Prozent weiter klar vor seinem Herausforderer Bernd Althusmann (25 Prozent). Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap befragte im Auftrag des NDR am 26. und 27. September insgesamt 1.004 zufällig ausgesuchte, wahlberechtigte Personen ab 18 Jahren in Niedersachsen.