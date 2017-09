Foto: Alternative für Deutschland (AfD), über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bernd Baumann ist zum ersten Parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Bundestag gewählt worden. Er erhielt am Mittwoch 70 Ja-Stimmen in der aus 93 Abgeordneten bestehenden Fraktion. Baumann war auf Platz eins der Hamburger Landesliste und Direktkandidat im Bundestagswahlkreis Hamburg-Altona.

Er ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler und arbeitet als selbständiger Berater und Investor. Am Nachmittag sollen noch weitere Posten in der AfD-Fraktion vergeben werden. Bereits am Dienstag waren Alice Weidel und Alexander Gauland zu Fraktionsvorsitzenden gewählt worden.