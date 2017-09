Foto: Fahne von Saudi-Arabien, über dts Nachrichtenagentur

Riad (dts Nachrichtenagentur) – Saudi-Arabien will es Frauen künftig erlauben, Auto zu fahren. Das berichtet die offizielle saudische Nachrichtenagentur SPA. Demnach soll das entsprechende königliche Dekret im kommenden Juni in Kraft treten. Saudi-Arabien ist das einzige Land, in dem Frauen keinen Führerschein machen dürfen.

Menschenrechtsaktivisten setzen sich bereits seit Jahrzehnten gegen das Fahrverbot ein. Erst am Montag war Frauen in Saudi-Arabien Frauen anlässlich des Nationalfeiertags erstmals Zutritt zu einem Sportstadion gewährt worden.