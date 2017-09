Foto: André Poggenburg, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Sachsen-Anhalts AfD-Landes- und Fraktionschef André Poggenburg hat den angekündigten Parteiaustritt der bisherigen Bundesvorsitzenden Frauke Petry begrüßt. Der Schritt komme nicht überraschend und sei die logische Folge ihrer Ankündigung vom Montag, nicht der neuen AfD-Bundestagsfraktion anzugehören, sagte Poggenburg der “Mitteldeutschen Zeitung” (Mittwoch). Er erwarte, dass sie den Austritt nun zügig umsetze.

“Sie sollte sich damit nicht lange Zeit lassen, das sollte noch in dieser Woche passieren”, sagte Poggenburg weiter. Petry hat einen Zeitpunkt bisher offen gelassen. Am Montag hatte Petry erklärt, wegen inhaltlicher Differenzen als fraktionslose Abgeordnete in den neuen Bundestag einzuziehen. Sie hatte in Sachsen eines von bundesweit drei Direktmandaten für die AfD geholt. Poggenburg, der auch im Bundesvorstand sitzt, hatte sie daraufhin als einer der ersten AfD-Politiker zum Parteiaustritt aufgefordert.