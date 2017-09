Foto: Emmanuel Macron, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat die Grundsatzrede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron als “ein mutiges, ein leidenschaftliches Plädoyer gegen den Nationalismus und für Europa” gelobt. “Emmanuel Macron hat die zentralen Themen genannt, bei denen Europa überzeugendere und gemeinsame Antworten finden muss, weil der Horizont nationaler Lösungen schon lange nicht mehr ausreicht: In der Migrationspolitik, in dem Management unserer Außengrenzen, in der Außen- und Sicherheitspolitik, für Wachstum und Beschäftigung, bei der Stärkung der Eurozone und der gemeinsamen Klimapolitik”, erklärte Gabriel am Dienstag. “Auch ich bin davon überzeugt: Nur gemeinsam können wir auch künftig in einer turbulenten, ungeordneten Welt Gehör finden, für unsere Werte und Prinzipien einstehen. Nur mit gemeinsamen Lösungen können wir die Menschen in Europa wieder für Europa begeistern.”

Dabei brauche es aber nicht nur Bewusstsein dafür, dass europäische Lösungen notwendig seien, sondern auch einen gemeinsamen europäischen Willen, diese Aufgaben gemeinsam zu lösen. “Emmanuel Macron hat heute gezeigt: Er steht für diesen Willen ein. Er kann dabei auf uns zählen”, so der Bundesaußenminister. Macron hatte sich in seiner Rede für eine “Neugründung Europas” ausgesprochen. Nur “ein vereintes, souveränes und demokratisches Europa” könne sich den aktuellen Herausforderungen stellen, so der französische Präsident. Derzeit sei die Europäische Union jedoch “zu langsam, zu schwach, zu ineffizient”.