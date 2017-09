Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der DAX ist am Dienstag mit Kursabschlägen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.571 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Papiere von Merck waren dagegen mit einem auffälligen Zuschlag von über zwei Prozent mit Abstand an der Spitze der Kursliste.

Erst am Vortag hatte die Citigroup zum Kauf geraten. Sinkende Marktanteile bei Flüssigkristallen und Wechselkurse belasteten zwar den Darmstädter Konzern kurzfristig, dem stünden aber Wertsteigerungen im Pharmageschäft im weiteren Jahresverlauf dank der Markteinführung neuer Produkte entgegen, hieß es. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1834 US-Dollar (-0,11 Prozent).