München (dts Nachrichtenagentur) – Der ADAC rechnet für das kommende Wochenende mit vielen Staus. Im Vorjahr sei der Freitag vor dem langen Wochenende am 3. Oktober der mit Abstand staureichste Tag des Jahres gewesen, so der Autoclub am Dienstag. Auch in diesem Jahr nehme der Reiseverkehr am Wochenende vor dem Feiertag wieder spürbar Fahrt auf, da in Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Saarland die Herbstferien beginnen.

Staus drohen vor allem am Freitag: Für Dienstagnachmittag rechnet der ADAC mit sehr starkem Rückreiseverkehr. Vergleichsweise ruhig wird es hingegen am Sonntag und am Montag, so der ADAC.