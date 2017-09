Foto: Carlo Ancelotti, über dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) – Der ehemalige Nationalspieler Michael Ballack sieht Bayern-Coach Carlo Ancelotti unter Zugzwang: “Die Bayern schielen auf die Champions League. Daran muss sich Ancelotti messen lassen”, sagte er der “Welt” (Dienstag). Das Aufeinandertreffen des FC Bayern München mit Paris St. Germain am Mittwoch in der Königsklasse sei eine wichtige Standortbestimmung für den deutschen Rekordmeister.

Ballack, der mit den Bayern dreimal das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg holte, warnte seinen Ex-Klub zudem vor dem drohenden Abschied der beiden Führungsspieler Arjen Robben und Franck Ribéry. “Ganz wichtig ist, wie der Verein und der Trainer in dieser Sache mit ihnen kommunizieren. Franck und Arjen sind absolute Weltklassespieler im Herbst ihrer Karriere. Und der Umgang mit solchen kann schwierig sein, das hat die Vergangenheit gezeigt.” Der Ex-Profi sieht die Bundesliga im internationalen Vergleich gut aufgestellt, sowohl dem FC Bayern als auch Borussia Dortmund traut er zu, dass sie in der Champions League “weit kommen können”. Bei Neuling RB Leipzig ist der ehemalige DFB-Kapitän dagegen skeptisch. “Gegen Monaco haben sie ein gutes Spiel gemacht, doch spielerisch stießen sie auch teilweise an ihre Grenzen”, sagte Ballack. Dem Verein fehle es international noch am nötigen “Anspruchsdenken”.