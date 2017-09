Foto: Fans von Bayer Leverkusen, über dts Nachrichtenagentur

Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) – Bayer 04 Leverkusen hat am 6. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 3:0 gegen den Hamburger SV gewonnen. Die Partie begann umkämpft, Kevin Volland brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung. Drei Minuten später legte Lucas Alario nach.

Nach der Pause machten die Hamburger Druck, die Leverkusener zeigten sich unterdessen verwundbar. Erst gegen Ende des Spiels übernahmen die Gastgeber wieder die Kontrolle, in der 83. Minute traf Volland schließlich ein weiteres Mal.