Foto: Dominique Heintz (1. FC Köln), über dts Nachrichtenagentur

Hannover (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FC Köln hat am 6. Spieltag in der 1. Bundesliga den ersten Punkt in dieser Saison geholt: Die Kölner trennten sich mit 0:0 von Hannover 96 und bleiben damit Tabellenschlusslicht. Hannover übernahm früh die Kontrolle über die Partie und kam zu mehreren klaren Chancen, machte aber zu wenig aus seiner Feldüberlegenheit. Die Gäste aus Köln wurden erst nach etwa einer Stunde mutiger und kamen ebenfalls zu guten Möglichkeiten, ein Treffer gelang ihnen allerdings nicht.