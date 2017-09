Foto: Wahlplakate von SPD und CDU, über dts Nachrichtenagentur

Würselen (dts Nachrichtenagentur) – SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat gewählt. Der SPD-Chef gab seine Stimme am Vormittag im Rathaus von Würselen ab. Nach der Stimmabgabe macht sich Schulz in Richtung Berlin auf, wo er am Abend in der SPD-Parteizentrale erwartet wird.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Stimmabgabe für den frühen Nachmittag angekündigt. Sie wählt wie immer in einem Wahllokal in Berlin-Mitte. Insgesamt sind etwa 61,5 Millionen Deutsche zur Wahl des 19. Deutschen Bundestages aufgerufen. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet.