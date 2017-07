Foto: EU-Fahnen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Unionsfraktion plädiert vor den EU-Türkei-Verhandlungen am heutigen Dienstag in Brüssel dafür, die Beitrittsgespräche und Türkei-Hilfen auf Eis zu legen, aber nicht zu beenden. “Es ist Erdogan, der eine weitere Annäherung der Türkei an die EU fürchtet”, sagte der Unions-Außenexperte Jürgen Hardt (CDU) der “Rheinischen Post” (Dienstagsausgabe). Denn mit den Kopenhagener Kriterien der EU kehrten wieder Gewaltenteilung und Pressefreiheit in der Türkei ein und würde eine unabhängige Justiz die im Raum stehenden Korruptionsvorwürfe gegen türkische Amtsträger prüfen.

“Wir sollten deshalb unsererseits die Tür zur Türkei nicht zuschlagen”, sagte der CDU-Politiker.