Offenbach (dts Nachrichtenagentur) – Der Deutsche Wetterdienst hat vor ergiebigem Dauerregen in Teilen Deutschlands gewarnt. Betroffen seien Teile der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, teilte der Wetterdienst am Dienstagmorgen mit. Durch das Unwetter könne es zu Hochwassern in Bächen und Flüssen sowie zu Überschwemmungen von Straßen kommen.

Zudem seien Erdrutsche möglich. Die Warnungen gelten zunächst bis Donnerstagmorgen. Eine Verlängerung der Warnungen oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sind laut Wetterdienst wahrscheinlich.