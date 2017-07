Schaffhausen (dts Nachrichtenagentur) – Im schweizerischen Schaffhausen hat ein mit einer Motorsäge bewaffneter Mann am Montagvormittag mehrere Personen verletzt. Das bestätigte die örtliche Polizei am Montagnachmittag. Der Mann war demnach in ein Bürogebäude eingedrungen und hatte dort mehrere Menschen angegriffen.

Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach dem mittlerweile identifizierten Tatverdächtigen laufe auf Hochtouren, so die Polizei. Der Mann soll circa 1,90 Meter groß sein und eine Glatze haben. Außerdem hat er nach Polizeiangaben eine “ungepflegte Erscheinung”. Wegen des Angriffs wurde die Altstadt Schaffhausen großräumig abgesperrt. Es handele sich beim Fall nicht um einen Terrorakt, so die Beamten weiter. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.