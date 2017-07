Amman (dts Nachrichtenagentur) – Auf dem Gelände der israelischen Botschaft in Jordaniens Hauptstadt Amman hat es offenbar eine Schießerei gegeben. Örtlichen Medienberichten zufolge wurde dabei ein Jordanier getötet, ein Israeli sei schwer verletzt worden. Das Gelände sei weiträumig abgeriegelt worden.

Die Hintergründe der Schießerei waren zunächst unklar. Zuletzt hatten zahlreiche Jordanier gegen israelische Maßnahmen am Tempelberg in Jerusalem protestiert. In der vergangenen Woche hatte es einen Anschlag auf israelische Sicherheitskräfte gegeben. Daraufhin waren die Sicherheitsvorkehrungen am Tempelberg verschärft worden.