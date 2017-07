Foto: Tempelberg mit Felsendom in Jerusalem, über dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) – Im Konflikt um den Tempelberg wird am Montag der UN-Sicherheitsrat zusammentreten. Der UN-Sicherheitsrat werde am Montag “dringend” beraten, “wie Appelle zu einer Deeskalation unterstützt werden können”, kündigte der schwedische UN-Botschafter an. Auch das Nahost-Quartett, bestehend aus UN, EU, den USA und Russland, schloss sich Forderungen nach Zurückhaltung an.

Der Konflikt um Zugang zum Tempelberg, der sowohl Juden als auch Muslimen heilig ist, war in den vergangenen Tagen eskaliert: Seit Freitag starben mindestens acht Menschen bei Protesten und einem Attentat. Zudem wurden mindestens 450 Menschen verletzt. Israel hatte im Zuge von Protesten am Tempelberg und im Westjordanland Teile seiner Streitkräfte mobilisiert und in Gefechtsbereitschaft versetzt.