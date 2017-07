Caracas (dts Nachrichtenagentur) – Die Opposition in Venezuela plant einen neuen Generalstreik. “Wir rufen das gesamte Volk in allen Branchen zu einem 48-stündigen Streik auf”, sagte ein Abgeordndete vom Oppositionsbündnis “Tisch der demokratischen Einheit” (MUD) am Samstag. Zuvor hatten Sicherheitskräfte erneut Proteste von Regierungsgegnern in der Hauptstadt Caracas gewaltsam aufgelöst.

Die Opposition widersetzt sich den Plänen der sozialistischen Regierung, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen. Präsident Maduro wird vorgeworfen, damit trotz der akuten Versorgungskrise seine Macht sichern zu wollen. Schon in einer Woche sollen die Mitglieder der Versammlung gewählt werden. Seit Beginn der Proteste gegen Maduro im April sind über einhundert Menschen ums Leben gekommen.