Washington (dts Nachrichtenagentur) – Der Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, hat seinen Rücktritt angekündigt. Es sei “eine Ehre und ein Privileg” gewesen, US-Präsident Donald Trump und “diesem tollen Land” zu dienen, teilte Spicer am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Sein Amt werde er noch bis Ende August weiterführen.

Die bisherige stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, soll die Nachfolgerin von Spicer werden, wie der neue Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Anthony Scaramucci, am Freitag in Washington ankündigte. Hintergrund für den Rücktritt Spicers soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Ernennung Scaramuccis sein. Der Trump-Sprecher soll sich deutlich gegen dessen Berufung ausgesprochen haben. Spicer war seit dem Amtsantritt Trumps Pressesprecher des Weißen Hauses und schon seit längerer Zeit in dieser Position umstritten.