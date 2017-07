Foto: EU-Kommission in Brüssel, über dts Nachrichtenagentur

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Die Europäische Union ist nach Auffassung von EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn in der Flüchtlingsfrage von der Türkei heute weit weniger abhängig als noch vor zwei Jahren. “Die Europäische Union lässt sich sicher nicht erpressen”, sagte Hahn dem “Spiegel”. Die Lage sei inzwischen eine ganz andere als 2015. Damals seien Migranten “weitgehend unkontrolliert in die EU gelangt”.

Durch die Schließung der Westbalkanroute, die Kontrollen in der Ägäis und die Unterstützung der syrischen Flüchtlinge in der Türkei sei das Risiko mittlerweile gering, dass sich Zehntausende aus der Türkei nach Europa aufmachten, sollte Ankara die Grenzen öffnen, so Hahn.