Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan Özoguz bezweifelt, dass es noch möglich ist, unbeschwert in der Türkei Urlaub zu machen. “Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass die Türkei so unkalkulierbar wird”, sagte Özoguz gegenüber “Bild” (Freitag). “Nicht die Herrschaft des Rechts, sondern Willkür, Rachsucht und Eitelkeiten scheinen die Politik des Präsidenten zu leiten. In der Türkei hatte Gastfreundschaft immer einen sehr hohen Stellenwert, aber wer mag dort unbeschwert Urlaub machen, während andere willkürlich festgenommen werden”, sagte die türkischstämmige SPD-Politikerin.