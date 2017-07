Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Donnerstag hat der DAX leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.447,25 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Die Anleger zeigten sich davon unbeeindruckt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittag mitgeteilt hatte, ihren Leitzins und den Einlagenzins bei 0,00 beziehungsweise -0,40 Prozent zu belassen.

Damit war allgemein gerechnet worden. Für Aufsehen sorgten hingegen Papiere der Lufthansa, die bis kurz vor Handelsschluss über acht Prozent nachließen. Ein konkreter Grund konnte dafür nicht ausgemacht werden, abgesehen davon, dass offenbar größere Investoren aussteigen. Allerdings ist die seit Jahresanfang kontinuierlich ansteigende Aktie damit lediglich auf den Stand Ende Juni zurückgefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag deutlich stärker. Ein Euro kostete 1,1634 US-Dollar (+1,02 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.246,04 US-Dollar gezahlt (+0,42 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,43 Euro pro Gramm.