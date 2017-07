Foto: Rettungswagen, über dts Nachrichtenagentur

Kleve (dts Nachrichtenagentur) – In Kleve im Regierungsbezirk Düsseldorf ist am Mittwochabend eine Neunjährige bei einem Unfall im Keller ihres Elternhauses ums Leben gekommen. Vermutlich sei das Mädchen an einem Stromschlag gestorben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Kind war im Waschkeller, um den Wasserhahn für die Gartenbewässerung aufzudrehen.

Wenig später wurde es leblos im Keller gefunden. Die Neunjährige war beim Eintreffen der Rettungskräfte wohl bereits tot. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Ein Unwetter könne aber als Ursache ausgeschlossen werden, so die Beamten weiter. Die Angehörigen des Opfers wurden von Notfallseelsorgern betreut.