Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Im Jahr 2016 sind in Deutschland rund 13,8 Milliarden Liter Mineralwasser produziert worden. Der Anteil der Medium- oder stillen Mineralwässer stieg in den vergangenen Jahren kontinuierlich an und machte im Jahr 2016 mit 53 Prozent erstmals mehr als die Hälfte der Produktion aus, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Das klassische Sprudelwasser mit einem hohen Kohlensäuregehalt von mehr als 4,5 Gramm Kohlendioxid (CO2) je Liter erreichte einen Anteil von 47 Prozent.

Im Jahr 2014 waren in Deutschland nach Angaben der Statistiker noch 12,4 Milliarden Liter Mineralwasser produziert worden.