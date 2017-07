Foto: Ausgebranntes Auto nach Anti-G20-Protestnacht in Hamburg, über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Die Schäden der Ausschreitungen während des G20-Gipfels kosten die Versicherungen Millionen. Wie “Bild” (Dienstag) berichtet, geht der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in einer ersten Schätzung von versicherten Schäden in Höhe von zwölf Millionen Euro aus. Berücksichtigt wurden dabei Schäden an Fahrzeugen, Wohngebäuden und Geschäften, die im Zuge der G20-Krawalle entstanden sind.

Alleine vier Millionen Euro entfallen auf Autos. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte nach dem Gipfel allerdings ebenfalls angekündigt, dass die Bundesregierung Schäden übernehmen werde.