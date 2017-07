Foto: Warnschild vor Wildwechsel, über dts Nachrichtenagentur

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) fordert ein Umdenken im Naturschutz. “Wir müssen uns vom Käseglocken-Naturschutz verabschieden”, sagte Hauk der “Welt am Sonntag”. “Naturschutz heißt nicht nur bewahren, sondern auch managen.”

Hauks Forderung bezieht sich auf streng geschützte Arten wie etwa Biber und Wolf, die sich in Deutschland wieder ausbreiten und dadurch Konflikte verursachen. “Natur entwickelt sich dynamisch”, sage Hauk. Die Politik müsse auf dynamische Entwicklungen mit dynamischen Management-Konzepten reagieren: “Statische Verbote und Ausnahmeregelungen sind keine dauerhafte Lösung.” Als weiteres Beispiel nannte Hauk den Kormoran. Der streng geschützte Vogel habe sich inzwischen so stark vermehrt, dass er in Baden-Württemberg heimische Fischarten gefährde, die auf der Roten Liste bedrohter Arten stehen. Auch die Bestände der Saatkrähe, die bereits kurz vor dem Aussterben stand, hätten sich durch einen strengen Schutzstatus regional gut erholt. “Dort, wo die Vögel zum Problem werden, brauchen wir Jagdzeiten für die Saatkrähe”, sagte Hauk. Wer sich für den Schutz bedrohter Arten einsetze und dabei glaubhaft bleiben wolle, müsse sich auch um die Probleme kümmern, die durch anwachsende Bestände entstehen.