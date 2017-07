Foto: Flughafen Berlin-Schönefeld, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Hauptstadt-Flughäfen steuern auf ein Kapazitätsproblem zu. Wie aus einer Vorlage für den Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft hervorgeht, rechnet man ab 2024 mit gravierenden Engpässen, berichtet “Bild am Sonntag”. Demnach würde trotz geplanter Erweiterungen ein Kapazitätslücke von acht Millionen Passagieren bestehen.

In den Folgejahren würde dieses Defizit weiter wachsen. Die interne Verkehrsprognose bestätigt Aussagen von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. Der CSU-Politiker hatte in der vergangenen Woche eine ernsthafte Diskussion zum Weiterbetrieb von Tegel angeregt, um drohende Kapazitätsprobleme in Berlin abzuwenden. Bislang ist geplant, dass Tegel sechs Monate nach einer BER-Eröffnung geschlossen werden muss. Wann diese Eröffnung sein soll, ist aber freilich weiter unklar.