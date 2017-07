Foto: Donald Trump, über dts Nachrichtenagentur

Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Donald Trump sieht die aktuellen Börsenkurse als Bestätigung seines politischen Kurses. “Stock Market hit another all-time high yesterday – despite the Russian hoax story”, twitterte Trump am Samstagmorgen. Auch die Beschäftigtenzahlen begännen, wieder richtig gut auszusehen.

Er arbeite an neuen “trade deals”, die gut für die USA und ihre Beschäftigten seien. Der Dow hatte am Freitag im New Yorker Handel bei 21.637 Punkten geschlossen, einem neuen Rekord-Hoch. Zuhause sieht sich der US-Präsident allerdings zunehmen politischem Gegenwind ausgesetzt. Erstmals beantragte ein Kongressabgeordneter in der letzten Woche ein Amtsenthebungsverfahren für Trump, wenn auch ohne Aussicht auf Erfolg.