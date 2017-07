Foto: Polizeiabsperrung, über dts Nachrichtenagentur

Lübeck (dts Nachrichtenagentur) – Bei einem Familiendrama in Lübeck hat ein 30-jähriger Mann am späten Freitagabend offenbar seine 51 Jahre alte Mutter mit einem Messer getötet. Außerdem verletzte er nach bisherigen Erkenntnissen seine Großmutter bei dem Messerangriff, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Mutter des Tatverdächtigen verstarb noch vor Ort, während die 78-jährige Großmutter nach notärztlicher Behandlung in eine Lübecker Klinik gebracht wurde.

Der 30-Jährige wohnte nach Polizeiangaben nicht in dem Haus. Er wurde beim Eintreffen der Beamten “erheblich blutverschmutzt” am Tatort angetroffen und festgenommen. Es wurde eine medizinische Untersuchung des Mannes in einem Krankenhaus veranlasst. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.