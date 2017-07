Foto: Frau mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Das Album zur TV-Show “Sing meinen Song” mit dem Titel “Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Vol.4″ steht wieder an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Bereits Ende Juni standen die Teilnehmer der TV-Show an der Chartspitze.

Das Schweizer Schlagertrio Calimeros kommt mit “Aloha” auf Rang zwei, Helene Fischer liegt mit ihrem selbstbetitelten Album auf Platz drei. An der Spitze der Single-Charts steht zum zwölften Mal in Folge der Song “Despacito” von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee. Es folgen weiterhin Robin Schulz feat. James Blunt (“OK”) und Imagine Dragons (“Thunder”). Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.