Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat am Freitagmittag kaum Kursveränderungen verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.636 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,04 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Volkswagen, BASF und Bayer.

Die Aktien von Heidelbergcement, Daimler und BMW rangieren gegenwärtig am Ende der Liste. Am Nachmittag veröffentlichen die US-Großbanken Wells Fargo, Citigroup und JP Morgan ihre Quartalsbilanzen. Außerdem werden am Nachmittag die US-Verbraucherpreise für Juni veröffentlicht. Marktbeobachter rechnen mit neuen Impulsen für die Aktienmärkte.