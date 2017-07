Foto: Cem Özdemir, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Zum Jahrestag des Putsches in der Türkei hat Grünen-Chef Cem Özdemir der Großen Koalition eine zu nachgiebige Haltung gegenüber der türkischen Regierung vorgeworfen. “Es war fatal, dass die CDU/CSU und SPD in der Bundesregierung monatelang weggesehen haben statt Ankara klar zu sagen: Europa duldet bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit keine Kompromisse”, sagte Özdemir der “Heilbronner Stimme” (Freitagsausgabe). “Erst im Wahlkampf tönt es plötzlich schärfer, aber auf Taten warten wir noch immer. Wir wollen dem Einfluss von Erdogan auf unsere Gesellschaft hart Einhalt gebieten.”

Die Auswirkungen des Putsches seien auch in Deutschland zu spüren, so Özdemir. “Erdogan hat mit seiner Propaganda tiefe Keile in die türkische Gemeinschaft in Deutschland getrieben. Viele, die früher Nachbarn und Freunde waren, sind heute politische Gegner.”