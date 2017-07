Foto: Französische Fahne, über dts Nachrichtenagentur

Paris (dts Nachrichtenagentur) – Mit der traditionellen Militärparade auf der Avenue des Champs-Élysées in Paris haben am Freitag die Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag mit US-Präsident Donald Trump als Ehrengast begonnen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte Trump eingeladen. Anlass ist der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren, an den bei der Militärparade erinnert wurde.

Am Donnerstag hatten Trump und Macron bereits Einigkeit demonstriert: Man habe intensive und gute Gespräche geführt, sagten beide einen Tag vor dem Nationalfeiertag. Trump hatte gesagt, dass die Freundschaft zwischen den Ländern wie auch zwischen den beiden Präsidenten unzertrennlich sei. Am heutigen Freitag ist auch der erste Jahrestag des Anschlags von Nizza, bei dem 86 Menschen getötet wurden. Dazu findet in Nizza am Nachmittag eine Trauerzeremonie statt, an der auch Macron teilnehmen wird.