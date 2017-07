Foto: EU-Fahnen, über dts Nachrichtenagentur

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska begrüßt die Pläne der Autohersteller, ältere Diesel-Fahrzeuge nachzurüsten. “Ich sehe, dass die Industrie langsam die kollektive Verantwortung für den Abgasskandal übernimmt. Besser spät als nie”, sagte sie der “Rheinischen Post” (Freitagsausgabe).

Vertreter der deutschen Auto-Industrie hatten in der vergangenen Woche mit dem Vize-Präsidenten der EU-Kommission, Jyrki Katainen, über Nachrüstungen älterer Diesel-Fahrzeuge gesprochen. Die polnische Kommissarin fordert diese Lösung seit Langem. “Wir müssen so schnell wie möglich nicht-zulässige Fahrzeuge aus dem Umlauf nehmen”, sagte Bienkowska der Zeitung. “Außerdem braucht es zusätzliche freiwillige Maßnahmen der Automobilhersteller, um schnell die Stickoxidemissionen der bestehenden Dieselflotte in Europa zu reduzieren.”