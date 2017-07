Foto: Frank-Walter Steinmeier, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Tod von Liu Xiaobo kondoliert. “In tiefer Trauer habe ich vom Tod des mutigen chinesischen Bürgerrechtlers und Nobelpreisträgers Liu Xiaobo erfahren”, sagte Steinmeier am Donnerstagnachmittag. “Ich wünsche seiner Ehefrau Liu Xia in diesen schweren Tagen viel Kraft. Die letzten Tage seines Lebens konnte Liu Xiaobo mit seiner Familie verbringen. Er wollte nur das Beste für sein Land und wird unvergessen bleiben”, so Steinmeier.

Der Schriftsteller, Systemkritiker und Menschenrechtler Liu Xiaobo war im Alter von 62 Jahren gestorben.