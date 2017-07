Foto: Olaf Scholz, über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Der von der oppositionellen Hamburger CDU gestellten Rücktrittsforderung an Hamburgs Ersten Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) schließt sich nur eine Minderheit der Deutschen an. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für die “Bild” (Dienstag). Demnach votieren 26,4 Prozent für einen solchen Schritt von Scholz.

58,9 Prozent antworteten auf die Frage, ob Scholz wegen der Ausschreitungen und Gewalttaten zurücktreten soll, mit Nein. “Weiß nicht” sagten 13,5 Prozent, keine Angabe machten 1,2 Prozent. Gleichzeitig sprechen sich die Deutschen aber für politische Konsequenzen aus den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg aus. So unterstützen drei von vier Befragten (74,9 Prozent) den Vorschlag, dass besetzte Häuser wie die Rote Flora in Hamburg geräumt werden sollen. Sechs von zehn Befragten (60,4 Prozent) teilen zudem die Auffassung von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), dass kein Gipfeltreffen mehr in einer deutschen Großstadt stattfinden sollte.