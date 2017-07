Foto: Türkische Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Istanbul (dts Nachrichtenagentur) – Der “Marsch für Gerechtigkeit” ist am Sonntag in Istanbul eingetroffen: Mehrere hunderttausend Menschen versammelten sich in der türkischen Metropole und protestierten gegen die Regierung. Der Vorsitzende der Republikanischen Volkspartei CHP, Kemal Kilicdargolu, war 425 Kilometer von der Hauptstadt Ankara nach Istanbul marschiert, zeitweise begleiteten ihn zehntausende Menschen. Kilicdargolu hatte seinen Marsch begonnen, nachdem ein Abgeordneter seiner Partei wegen eines Zeitungsbeitrages zu 25 Jahren Haft verurteilt worden war.

Präsident Erdogan hatte Kilicdargolu wiederholt vorgeworfen, mit seinem Marsch Terroristen zu unterstützen. Die Ankunft des 68-jährigen Politikers fand unter strengen Sicherheitsmaßnahmen statt.