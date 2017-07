Spielberg (dts Nachrichtenagentur) – Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat den Großen Preis von Österreich gewonnen. Auf den weiteren Plätzen folgten Sebastian Vettel (Ferrari), Daniel Ricciardo (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes), Kimi Räikkönen (Ferrari), Romain Grosjean (Haas F1), Sergio Perez (Force India) und Esteban Ocon (Force India). Felipe Massa (Williams) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Lance Stroll (Williams) auf dem zehnten Platz einen Punkt.

Bottas hatte seine Führung zu Beginn des Rennens mit einem guten Start behauptet. Max Verstappen (Red Bull) und Fernando Alonso (McLaren) waren bereits nach dem Start ausgeschieden. Der wegen eines Getriebewechsels nur von Platz acht gestartete Hamilton konnte sich stetig verbessern und fuhr bereits in der achten Runde auf den fünften Platz vor. Später zog er auch noch an Räikkönen vorbei, Ricciardo konnte er sich aber nicht mehr schnappen. In der Schlussphase machte Vettel Druck auf den Führenden Bottas, konnte aber nicht vorbeiziehen.