Mossul (dts Nachrichtenagentur) – Die irakische Regierung hat die Stadt Mossul im Norden des Irak als vom “Islamischen Staat” (IS) befreit erklärt. Der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi habe seinen Streitkräften in Mossul zum Sieg gratuliert, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Mossul war seit Juni 2014 in der Hand der Terrormiliz.

Seit dem 17. Oktober 2016 fand eine Großoffensive der irakischen Streitkräfte zur Rückeroberung der Millionenstadt statt. Dabei wurden die Streitkräfte von kurdischen Peschmerga, mehreren Milizen und US-Einheiten der Anti-IS-Koalition unterstützt.