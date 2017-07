Foto: Polizei bei Anti-G20-Protest in Hamburg, über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Ende des G20-Gipfels in Hamburg will die Polizei am Sonntag Bilanz ziehen. Dafür ist für 13 Uhr eine Pressekonferenz geplant, an der neben Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und G20-Einsatzleiter Hartmut Dudde auch Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Innensenator Andy Grote (SPD) teilnehmen werden. Der G20-Gipfel war von schweren Ausschreitungen überschattet worden.

Auch am Samstagabend kam es nach Polizeiangaben “zu massiven Angriffen durch Störer”. Erst am frühen Sonntagmorgen habe sich die Lage leicht beruhigt. Im Rahmen des G20-Einsatzes waren zahlreiche Personen festgenommen oder in Gewahrsam genommen worden. Mehr als 200 Polizeibeamte wurden verletzt. Abschließende Zahlen sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. Über die Zahl der verletzten Randalierer und Unbeteiligten gab es bisher keine offiziellen Angaben.