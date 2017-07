Foto: Youtube-Nutzer am Computer, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der deutsche Comedy-Star Carolin Kebekus (“PussyTerror”, “heute show”) hat die Oberflächlichkeit vieler Youtube-Stars scharf kritisiert. “Ich finde, man kann all diesen Beauty-Youtube-Mädels ihre apolitische Haltung vorwerfen”, sagte Kebekus der “Welt am Sonntag”. “Die erfolgreichsten Kanäle sind jene, die sich mit völlig inhaltsleeren Dingen beschäftigen, da geht es um nichts anderes als: Schuhe, Frisuren-Tipps und wie man möglichst wenig am Tag isst.”

Kebekus hatte sich vor Kurzem über den Song “How It Is” der Youtuberin Bianca “Bibi” Heinicke in ihrer Parodie “Nix drin” lustig gemacht. Viele dieser Youtube-Stars hätten fünf Millionen Follower und nichts anderes im Kopf als Frisuren. “Das macht einem schon Angst”, sagte die 37-Jährige der Zeitung. “Ich glaube nicht, dass man das einfach als vorübergehendes Phänomen abtun kann.” Kebekus unterstützt seit Längerem die entwicklungspolitische Organisation “One” und deren Kampagne “Armut ist sexistisch”, die sich für bessere Ausbildung und Gesundheitsversorgung von Mädchen und Frauen in Afrika einsetzt. Während einer Reise nach Sambia hat sie sich mit einer Frauen-Comedy-Gruppe ausgetauscht. “In Deutschland muss ich oft hören, dass wir hier Witze darüber machen, ob die Männer besser einparken als die Frauen”, sagte Kebekus der “Welt am Sonntag”, “in den Gesprächen mit meinen Kollegen aus Sambia merkte ich schnell, dass es bei ihnen schon mehr ans Eingemachte geht. Das waren zum Teil ganz krasse Themen, die sie in Programm aufnahmen – Unterdrückung und Gewalt durch Männer, die einfach zu ihrem Alltag gehören. Das geht weiter, als das, was wir uns vorstellen können.”