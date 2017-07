Foto: Randale in Hamburg in der Nacht auf den 08.07.2017, über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Im Zuge der Proteste gegen den G20-Gipfel ist es am Samstagabend die vierte Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Im Bereich Neuer Pferdemarkt seien Einsatzkräfte aus einer größeren Personengruppe angegriffen worden, teilte die Polizei mit. Mehrere Personen wurden festgenommen, darunter ein Randalierer, der mit einer Zwille auf Polizisten geschossen hatte.

Auch eine italienische EU-Abgeordnete wurde von Einsatzkräften in Gewahrsam genommen, später aber wieder entlassen. Weitere Details gab die Polizei dazu nicht bekannt. Zuvor hatten rund 50.000 Menschen weitestgehend friedlich unter dem Motto “G20 not welcome” protestiert. Lediglich seien auf dem geplanten Marschweg in Höhe Millerntorplatz wiedererkannte Straftäter von Einsatzkräften aus dem Aufzug geholt worden, so die Polizei. Einzelne gewaltbereite Demonstranten warfen daraufhin mit Flaschen auf Polizisten, worauf die Einsatzkräfte mit Schlagstöcken und Wasserwerfern antworteten. Vier Beamte zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, blieben jedoch dienstfähig. Ob und wie viele Protestler verletzt wurden, war erneut unklar.