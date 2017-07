Foto: Flagge von Syrien, über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin haben sich auf eine Waffenruhe im Südwesten Syriens geeinigt. Das bestätigten US-Außenminister Rex Tillerson und sein russischer Amtskollege Sergei Lawrow nach einem Treffen von Trump und Putin am Rande des G20-Gipfels in Hamburg. Die Waffenruhe soll am Sonntag beginnen.

Weitere Themen des Gesprächs waren dem russischen Präsidenten zufolge die Situation in der Ukraine, der Kampf gegen den Terrorismus und Cyber-Sicherheit. Das Treffen von Trump und Putin hatte etwa 2,5 Stunden gedauert. Vorgesehen war eine halbe Stunde. Es war die erste persönliche Begegnung der beiden Präsidenten.