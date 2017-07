Foto: Christian Lindner, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner wird von seinem langjährigen Wegbegleiter Gerhard Papke kritisiert. Wie der “Spiegel” in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, schreibt Papke, der bis 2012 Vorsitzender der FDP-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag war, in seinem neuen Buch: “Vielleicht ist meine Ernüchterung namentlich über Christian Lindner deshalb so groß, weil ich um seine herausragenden Begabungen weiß.” Lindners Positionen hafte “häufig etwas Flüchtiges an”, er beherrsche die “kunstvolle Inszenierung: `Mut‘ nicht als Handlungsprinzip beim Umgang mit herausfordernden Themen, sondern als Element einer stylishen Werbebotschaft”.

Papkes Buch trägt den Titel “Noch eine Chance für die FDP? Erinnerungen und Gedanken eines Weggefährten”.